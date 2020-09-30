أكثر الكلمات إنتشاراً

مناظرة ترامب وبايدن أمير الكويت التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

رئيس القابضة الكيماوية: ندرس الحصول على تمويل خارجي لمشروعات شركات تابعة

05:08 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
رئيس القابضة الكيماوية: ندرس الحصول على تمويل خارجي لمشروعات شركات تابعة

عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكي

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تدرس الاتجاه للحصول على تمويلات دولية لمشروعات توسعة الشركات التابعة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مصطفى في تصريحات لمصراوي، أن الشركات التي لديها مشروعات توسعية مثل مشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم في شركة كيما أسوان ومشروعات الدلتا والنصر للأسمدة، وسيجوارت، سيكون من الأفضل لها الحصول على تمويلات خارجية إن أمكن ذلك.

وقال :"ندرس الاقتراض لهذه الشركات من الخارج، نفضل أن يكون التمويل لها خارجي لأن معدلات الفائدة دوليا أقل من الفائدة المحتسبة في مصر، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، لكن خارجيا تكاد تكلفة الاقتراض تقترب من الصفر".

وأوضح رئيس القابضة، أن دراسة الاقتراض من الخارج، لهذه المشروعات لأن التكلفة مرتفعة، وأنه من بين شروط الحصول على قرض خارجي، أن يكون جزء من الإنتاج موجه للتصدير ليكون لدى الشركة عوائد دولارية تمكنها من سداد أقساط القروض.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يساعد على زيادة الاستثمار ويفيد الشركات التي تحتاج للاقتراض لإجراء عمرات أو توسعات أو زيادة طاقات.. لكن معدلات الفائدة مازالت مرتفعة مقارنة بالتمويل الخارجي حتى بعد التخفيض".

وكان البنك المركزي قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% الخميس الماضي، لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، ويتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماعان خلال العام الحالي أحدهما في 12 نوفمبر، والآخر في 24 ديسمبر، وذلك بعد أن اجتمعت يوم الخميس للمرة الثامنة هذا العام.

عماد الدين مصطفى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مشروع حامض النتريك نترات الأمونيوم

الخبر التالى:

ماذا حدث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه في أول 9 أشهر من 2020؟ (جراف)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102955

    عدد المصابين

  • 95586

    عدد المتعافين

  • 5901

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33495040

    عدد المصابين

  • 24804011

    عدد المتعافين

  • 1005096

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على قائمة البنوك المشاركة في منظومة سداد المستحقات الحكومية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا