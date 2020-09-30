رئيس القابضة الكيماوية: ندرس الحصول على تمويل خارجي لمشروعات شركات تابعة

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تدرس الاتجاه للحصول على تمويلات دولية لمشروعات توسعة الشركات التابعة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مصطفى في تصريحات لمصراوي، أن الشركات التي لديها مشروعات توسعية مثل مشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم في شركة كيما أسوان ومشروعات الدلتا والنصر للأسمدة، وسيجوارت، سيكون من الأفضل لها الحصول على تمويلات خارجية إن أمكن ذلك.

وقال :"ندرس الاقتراض لهذه الشركات من الخارج، نفضل أن يكون التمويل لها خارجي لأن معدلات الفائدة دوليا أقل من الفائدة المحتسبة في مصر، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، لكن خارجيا تكاد تكلفة الاقتراض تقترب من الصفر".

وأوضح رئيس القابضة، أن دراسة الاقتراض من الخارج، لهذه المشروعات لأن التكلفة مرتفعة، وأنه من بين شروط الحصول على قرض خارجي، أن يكون جزء من الإنتاج موجه للتصدير ليكون لدى الشركة عوائد دولارية تمكنها من سداد أقساط القروض.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يساعد على زيادة الاستثمار ويفيد الشركات التي تحتاج للاقتراض لإجراء عمرات أو توسعات أو زيادة طاقات.. لكن معدلات الفائدة مازالت مرتفعة مقارنة بالتمويل الخارجي حتى بعد التخفيض".

وكان البنك المركزي قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% الخميس الماضي، لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، ويتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماعان خلال العام الحالي أحدهما في 12 نوفمبر، والآخر في 24 ديسمبر، وذلك بعد أن اجتمعت يوم الخميس للمرة الثامنة هذا العام.