السعودية تعتزم خفض الإنفاق 7.5% في موازنة العام القادم
القاهرة- وكالات:
قالت المملكة العربية السعودية في بيان أولي اليوم الأربعاء إنها تعتزم خفض الإنفاق 7.5% في ميزانية العام القادم البالغ حجمها 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار) مقارنة مع 1.07 تريليون ريال هذا العام.
وأظهرت الوثيقة أن المملكة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 12% للعام 2020، وانخفاضه إلى 5.1% في العام القادم، وفقًا لوكالة رويترز.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن ينكمش العجز إلى 3% و0.4% على الترتيب في هذين العامين.
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