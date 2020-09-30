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السعودية تعتزم خفض الإنفاق 7.5% في موازنة العام القادم

04:49 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
السعودية تعتزم خفض الإنفاق 7.5% في موازنة العام القادم

السعودية

القاهرة- وكالات:

قالت المملكة العربية السعودية في بيان أولي اليوم الأربعاء إنها تعتزم خفض الإنفاق 7.5% في ميزانية العام القادم البالغ حجمها 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار) مقارنة مع 1.07 تريليون ريال هذا العام.

وأظهرت الوثيقة أن المملكة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 12% للعام 2020، وانخفاضه إلى 5.1% في العام القادم، وفقًا لوكالة رويترز.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن ينكمش العجز إلى 3% و0.4% على الترتيب في هذين العامين.

السعودية خفض الإنفاق

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