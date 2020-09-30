رئيس القابضة الكيماوية: نراجع أداء مجالس إدارات الشركات التابعة وفقا لنتائج العام الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة ستتخذ قرارها بتغيير رؤساء الشركات التابعة، بناء على تقييم نتائج العام المالي الماضي، في كل شركة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، "نراجع حاليا أداء رؤساء الشركات، وسيتم تقييم مجالس الإدارة خلال الجمعيات العامة لكل شركة، وبعدها اتخاذ القرار بشأن بقاء المجلس أو تغييره".

وأشار إلى أن اختيار الإدارة الجديدة، قد يتضمن التجديد للمجلس كليا أو جزئيا، أو تغييره كليا أو جزئيا، أو استمرار رئيس الشركة في أحد المنصبين سواء رئيسا للشركة أو عضوا منتدبا، وكل هذا يحدد وفقا لتقييم أداء الشركة.

وقال مصطفى، إنه لا يوجد قاعدة واحدة في تحديد إدارات الشركات، وسيتم التعامل مع كل شركة وفقا لنتائجها وظروفها.

وأوضح مصطفى، أن تعديل مجالس الإدارات، سيأتي بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام بعد تعديله، وتعديل النظم الأساسية للشركات للتوافق مع القانون.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت في عددها الصادر في 5 سبتمبر الجاري، قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

ووفقا للقانون، فإنه يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أن توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص على أنه يستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات التابعة عضوا بمجلس الإدارة لباقي مدته.

كما أشار القانون، إلى أن رئيس الوزارء، سيصدر قرارا بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل به، على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها.