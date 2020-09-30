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أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر خلال تعاملات الأربعاء

12:43 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر خلال تعاملات الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها لليوم التالي على التوالي، حيث زاد الجرام بنحو جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 825 جنيهًا مقابل 824 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 707 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 943 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6600 جنيه.

وعالميا انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.75%، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 14.19 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1883 دولارًا في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي صعدت خلال تعاملات أمس، ليرتفع الجرام بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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