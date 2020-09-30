مؤسس "دكتور أونلاين": كورونا سرّعت انتشارنا ونستهدف 100 ألف عميل بنهاية 2020 (حوار)

كتب- علاء حجاج

قال الدكتور محمود عبد الحكيم الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة "دكتور أونلاين" إن جائحة كورونا ساهمت في الإسراع بوتيرة انتشار خدمات المنصة.

وأضاف في حوار لـ"مصراوي" أنه رغم آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي إلا أن أزمة كورونا كانت لها ظلال ايجابية ولاسيما على السوق المصري في صورة دفع المستخدمين نحو الاعتماد على الخدمات المقدمة بصورة رقمية.

والمنصة، تعمل على تقديم الاستشارات الطبية "أونلاين" بواسطة أساتذة واستشاريين في مختلف تخصصات المجال الطبي.

وقال عبدالحكيم، إن القطاع الصحي كان واحدا من هذه القطاعات التي استفادت من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن منصته تستهدف الشركة الوصول لنحو 100 ألف مستخدم بنهاية العام الجاري.

وإلى نص الحوار :

-كورونا كان لها آثار سلبية على المستوى الاقتصادي.. كيف ترى أثر ذلك على القطاع الصحي؟

جائحة كورونا سرعت من وتيرة تقبل المستخدمين للخدمات المقدمة عبر الإنترنت، فنحن قد بدأنا في تخطيط فكرة التطبيق منذ 2019، ثم أطلقنا خدمات "دكتور أونلاين" هذا العام في 2020، لتقديم الاستشارات الطبية عبر خاصية الفيديو كول، ولكن قاعدة عريضة من المستخدمين لم يكن لديهم تصور لآلية استخدام هذه الخدمة من قبل.

ولكن بعد جائحة كورونا بدأ المستخدمون يبحثون عن طرق وتطبيقات للحصول على الخدمات التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن وبأقل مجهود، وهذا ما دفع المستخدمين للبحث خاصة عن خدمات طبية أونلاين، وهذا ما يوفره تطبيق "دكتور أونلاين"، من سرعة وسهولة الوصول لمختلف الاستشاريين والأطباء في جميع المجالات الطبية، إلى التواصل معهم عبر خاصية الفيديو كول.

وهذا ما ساعدنا على تحقيق الانتشار بشكل أسرع، واختصر علينا وقت كبير ومجهود كنا ننفقه في نشر ثقافة الحصول على الاستشارات الطبية عبر الإنترنت.

-ما هي طبيعة الخدمة التي يقدمها "دكتور اونلاين"؟

من خلال التطبيق يقوم المستخدم بالبحث عن التخصص الذي يحتاجه ثم يبحث عن الدكتور الذي يهدف الحصول على استشارات، او يمكنه الاطلاع على قائمة الأطباء وتحديد الطبيب الذي يريد التواصل معه عبر الفيديو كول.

ويمكن العميل الاطلاع على تفاصيل بيانات الدكتور، مثل الدراسات التي حصل عليها ودرجته العلمية، وكذلك عنوان عيادته وتفاصيل مواعيده عبر تطبيق "دكتور اونلاين".

بعد ذلك يقوم العميل بحجز الموعد المناسب ويغذي طلبه بتفاصيل الشكوى من الأعراض وصور التحاليل والاشاعات إذا وجدت.

وفي اليوم المحدد للكشف، يقوم الدكتور الاتصال بالمريض من خلال "فيديو كول" عبر التطبيق، ويقوم بتوجيه المريض بالمطلوب سواء عبر روشتة علاج او تحاليل اخرى، ويمنح المريض كود من خلاله يمكن زيارة العيادة لتوقيع الكشف الطبي إذا كانت الحالة تحتاج ذلك.

-هل تقوم بترتيب الأطباء للعملاء مثل الأفضل أو تقدم له ترشيحات؟

بالطبع لا، نحن نوفر قاعدة من الأطباء بأسمائهم وعناوين عيادتهم وتفاصيل عنهم مثل الدرجة العلمية والدراسات وغيرها من المعلومات، وذلك دون ترتيب أو منح أفضلية لطبيب على آخر، وإنما يكون الخيار للمريض.

-هل تلقيتم عروض استثمار خلال الفترة الماضية؟

بالفعل تلقينا العديد من طلبات الاستثمار، ولكن لدينا رؤية بالاعتماد على أنفسنا خلال الفترة الحالية، والسعي لجذب استثمارات في مرحلة لاحقة، على الأقل بنهاية العام الجاري.

-هل لديكم شراكات مع شركات لتقديم خدماتكم لموظفيها؟

بالفعل نجري مفاوضات مع شركات ومدارس وجامعات لتقديم خدماتنا لهم.

-ما هي ضوابط اختيار الأطباء الموجودين على المنصة؟

نختار الاطباء في الدرجات العلمية العليا مثل الاستشاريين والاساتذة، لتقديم أفضل خدمة للعملاء.

ويجب أن يتم الموافقة على الطبيب من خلال فريق عمل "دكتور اونلاين" ليكون لديه حساب على التطبيق.

-كيف تحقق المنصة العائدات؟

نحصل على نسبة من الطبيب من قيمة الكشف الذي يسدده المريض، ونتيح خدمات الدفع عبر البطاقات الائتمانية وخدمة فوري.

-ما رؤيتكم المستقبلية لخدمات "دكتور أونلاين"؟

حينما بدأنا مشروعنا "دكتور أونلاين" للاستشارات الطبية لم يكن الهدف أن نحل أزمة كورونا، ولكن الهدف هو تقديم هذه الخدمة بشكل مبتكر عبر الانترنت مما يساعدنا في سد ثغرة خاصة بالتنقل بين المحافظات وأحيانا الدول للحصول على استشارة طبية من طبيب محدد وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

وحاليا، نهدف أن تحل الاستشارات الطبية أونلاين محل الاستشارات الطبية التي لا تحتاج زيارة المريض للعيادة، خاصة أن الخدمة التي نقدمها تشمل الكشف في العيادة، بمعنى أنه في حال وجد الطبيب أثناء الاستشارة عبر منصتنا أن المريض يحتاج فحص في العيادة فإنه يطلب منه التوجه للعيادة دون أن يدفع تكلفة أخرى وإنما تعتبر جزء من تكلفة الاستشارة الاونلاين التي دفعها العميل.

كما نستهدف خلال الفترة المقبلة الانتشار في مختلف محافظات مصر، وكذلك في مختلف الدول العربية وخاصة أن الطبيب المصري عليه طلب من الكثير من دول الخليج، فبدلا من سفر المريض من دولة لأخرى يمكنه الحصول على الاستشارة الطبية اونلاين من خلال منصتنا.

كذلك نخطط أن يتم طلب العلاج المسجل في الروشتة من خلال المنصة، حيث يوفر التطبيق للعميل طلب الأدوية وتوصيلها إليه فور تسجيل الطبيب روشتة العلاج، وإتاحة خدمة الاستشارات الطبية السريعة للمرضى الذين يعانون من الإصابات البسيطة مثل الجروح أو الحروق البسيطة او شئ من هذا القبيل، والوصول لأكثر من 100 ألف عميل بنهاية العام الجاري.