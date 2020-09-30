30 % زيادة متوقعة في الطلب على الكمامات والمطهرات مع بداية العام الدراسي

كتبت- دينا خالد:

توقع علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، زيادة الإقبال على شراء الكمامات والكحول والمطهرات مع بدء الدراسة في المدارس والجامعات.

وقال علي عوف، لمصراوي، إن نسبة الزيادة المتوقعة في الطلب تتراوح بين 20 و30% مقارنة بمستوى الإقبال في الوقت الحالي.

وتراجع الطلب في الفترة الأخيرة على شراء الكمامات بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بفترة ذروة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر خلال يونيو الماضي، بحسب عوف.

وكان الطلب على الكمامات والمطهرات وأدوية المناعة والفيتامينات ارتفع بالصيدليات، مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر، خلال يونيو الماضي، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 300%، بحسب ما قاله عوف لمصراوي في وقت سابق.

وأشار عوف إلى أن هناك نحو 30 مصنعا مرخصا تعمل في صناعة الكمامات بطاقة إنتاجية 500 مليون كمامة في السنة.