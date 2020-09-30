اليوم.. 4 وزراء يناقشون قضية تنظيم الأسرة وتأثير زيادة السكان على التنمية

تبحث هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، مع كل من هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام؛ قضية تنظيم الأسرة والتأثيرات التنموية للزيادة السكانية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة التخطيط.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم، أكدت هالة السعيد اهتمام الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كل مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني.

وقالت إن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج المعنيّة بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة يدعو إلى تأكيد الاهتمام بضبط هذا النمو ليتوافق مع حجم الموارد المتاحة، كي لا يمثل ضغطًا على الدولة.

وتخطى عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، حيث وصل متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019 إلى 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، بما يعادل ١٠ أفراد كل ثلاث دقائق، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%، وفقا للبيان.