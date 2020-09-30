"سهولة" تحصل على رخصة من الرقابة المالية لمزاولة التمويل الاستهلاكي

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن شركة "سهولة"، ذراعها للتمويل الاستهلاكي، تسلمت خطابا من هيئة الرقابة المالية يفيد بحصولها على رخصة مزاولة التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية بموجب القانون رقم 18 لعام 2020.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن هذه الرخصة تتيح لشركة سهولة تقديم منتجاتها لتمويل الحصول على السلع المعمرة، والمركبات، وسيارات الركوب بجميع أنواعها، وخدمات الرعاية الصحية، والخدمات التعليمية، وخدمات السفر والسياحة، وغيرها.

وقال حازم مدني، الرئيس التنفيذي لشركة سهولة، إن رخصة مزاولة التمويل الاستهلاكي تتيح تعزيز مكانة الشركة ودعم مسيرة نموها وتوسيع نطاق محفظة منتجاتها.

وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها حاليا في 11 محافظة مختلفة من خلال 316 تاجرا لأكثر من 30 ألف عميل، ومن خلال فريق مكون من 593 شخصا على دراسة كاملة بخدمات الشركة.

وأطلقت شركة سي أي للتقسيط "سهولة"، إحدى شركات المجموعة المالية سي أي كابيتال، عملياتها في السوق المصرية اعتبارا من أول يناير 2020، برأسمال مصدر نحو 100 مليون جنيه ورأسمال مدفوع 60 مليون جنيه، وتستهدف محفظة تمويلية في السنة الأولى بمبلغ 500 مليون جنيه، بحسب تصريحات سابقة لمدني.

وتعد شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية إحدى أكبر المؤسسات في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، متضمنة خدمات التأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، وخدمات ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية وعمليات الدمج والاستحواذ.

كما تقدم الشركة خدمات السمسرة في الأوراق المالية، وإدارة صناديق ومحافظ الأصول المالية والبحوث.