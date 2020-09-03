رئيس القابضة الكيماوية: خاطبنا 4 شركات عالمية لتطوير الدلتا للأسمدة

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة ستتلقى عروض من 4 شركات عالمية لتطوير شركة الدلتا للأسمدة بعد 3 أشهر.

وأوضح مصطفى، لمصراوي، أن الشركة خاطبت 4 شركات عالمية (ألمانية، أمريكية، وسويسرية، ودنماركية) متخصصون في مجال الأمونيا في العالم، و"طرحنا مناقصة محدودة بينها وأرسلنا لهم كراسة الشروط، التي تفيد بأنه يمكن للشركات زيارة الشركة والاطلاع على المعلومات والبيانات لوضع خطة تطوير الشركة، وتقديم عروض فنية ومالية بشأنها.

" ستقدم الشركة العالمية خطة التطوير ومداها الزمني وتكلفتها المقترحة، وسيتم توفير التمويل من خلال الشركة القابضة وشركة الدلتا للأسمدة مع الاعتماد على توفير جزء بتمويل مصرفي"، بحسب رئيس القابضة.

وبدأت الشركة القابضة إجراءات تطوير شركة الدلتا للأسمدة، التي توقفت عن العمل، في ظل تعهد باستمرار صرف رواتب العاملين بالشركة.

وقال مصطفى:" نحن نبحث تطوير الشركة .. طرحنا تنفيذ التطوير وتوقف المصنع نتيجة أعطال وليس سبب آخر".

ووجهت شركة الدلتا للأسمدة الدعوة لبعض أصحاب الرخص العالمية المتخصصين في صناعة الأسمدة لتقديم عروضهم خلال 3 أشهر لعمل الدراسة الفنية لتطوير مصنعي الأمونيا والميثانول، وتنفيذ الأعمال المقترحة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات الصناعية المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

ومن المستهدف عمل دراسة للمشكلات والمعوقات الفنية بهدف تحسين اقتصاديات "عصب الصناعة" - مصنع الأمونيا - والذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 40 عاما، ما أدى تقادمه إلى ارتفاع حاد في استهلاك الطاقة إلى حوالي ضعف المعدلات العالمية مما أثر سلبا على ارتفاع استهلاك الموارد الطبيعية من الغاز، وتحقيق خسائر مالية، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام.