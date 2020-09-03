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هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 16 جنيهًا

12:39 م الخميس 03 سبتمبر 2020
هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 16 جنيهًا

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث انخفض الجرام بنحو 16 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 850 جنيهًا مقابل 866 جنيهًا، أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 729 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 971 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه.

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 10.48 دولارات بنسبة 0.54%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1932.44 دولارا في الساعة 12:20 ظهرا اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب في مصر هبطت بشكل طفيف خلال تعاملات أمس، حيث تراجع الجرام بنحو جنيها واحدا.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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