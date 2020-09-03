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"التنمية الصناعية" يدرس المشاركة بقرض 650 مليون جنيه لإنشاء مصنع للأدوية

12:32 م الخميس 03 سبتمبر 2020
"التنمية الصناعية" يدرس المشاركة بقرض 650 مليون جنيه لإنشاء مصنع للأدوية

بنك التنمية الصناعية

كتبت- منال المصري:

قال عصام مرسي، رئيس قطاع تمويل قطاع الائتمان للشركات الكبري في بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن مصرفه يدرس المشاركة في قرض بقيمة 650 مليون جنيه مع أحد البنوك بهدف تمويل إنشاء مصنع للأدوية.

وأضاف مرسي أن مصرفه سيساهم بقيمة 200 مليون جنيه في هذا القرض، وسيتم الإعلان عن باقي التفاصيل بعد الانتهاء من الموافقة النهائية على القرض.

وسجلت محفظة القروض المنتظمة ببنك التنمية الصناعية 13.980 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 9.936 مليار جنيه من نفس الفترة بالعام الماضي بنسبة زيادة 41%.

كما سجل إجمالي محفظة ودائع البنك ما يقرب من 20 مليار جنيه في نهاية يوليو 2020 مقابل 15.335 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق له، بنسبة نمو 30%.

وارتفعت صافي أرباح البنك قبل خصم الضرائب إلى 338 مليون جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الجاري مقابل 301 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 12%.

عصام مرسي بنك التنمية الصناعية الأدوية قطاع الائتمان

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