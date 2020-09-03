رئيس جابكو: ارتفاع إنتاج الشركة إلى 61 ألف برميل بترول يوميا

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد المليجي رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو"، إن الإنتاج اليومي الحالي ارتفع إلى نحو 61 ألف برميل يومياً بفعل الزيادة بعد إضافة 5 آلاف برميل جديدة، مشيرا إلى نجاح جهود تخفيض تكلفة إنتاج البرميل في يونيو الماضي بنسبة تصل إلى 20%، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف المليجي أن برنامج العمل المنفذ شمل الانتهاء من حفر 3 آبار تنموية جديدة وبئر استكشافية في مناطق امتياز جابكو بخليج السويس، إلى جانب تنفيذ عمليات إصلاح الآبار بكفاءة عالية باستخدام أحدث التقنيات ممثلة في تقنية وحدة السلك الرقمية لأول مرة.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس "جابكو"، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020.

وأشار المليجي إلى تنفيذ الشركة برنامجا لزيادة الإنتاج مما ساهم في زيادة معدلاته اليومية قبل نهاية العام الماضي بالرغم من التحديات التي واجهتها منذ بداية العام.

وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي تعزيزا لجهود الحفاظ على البيئة ودعم التوافق مع قانون البيئة، حيث تبلغ طاقة المشروع ما يقرب من 40 ألف برميل من مياه الصرف لمعالجتها في إطار البعد البيئي والحفاظ على البيئة البحرية.

ومن جانبه، شدد وزير البترول، خلال أعمال الجمعية، على أهمية العمل المستمر على زيادة معدل الإنتاج من حقول جابكو ومناطق امتيازها، والتغلب على التناقص الطبيعي في إنتاجية الحقول القديمة وذلك بالتزامن مع خفض النفقات وتكلفة إنتاج البرميل.

وثمن الوزير نجاح جهود الشركة لرفع معدلات الإنتاج اليومية مؤخراً وهو ما يعد خطوة على الطريق نحو تنفيذ خطط طموح وإضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات، مؤكدا التنسيق مع شركة دراجون أويل الإماراتية الشريك في شركة جابكو للعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة مشيدا بالتزامها المستمر.

وأضاف الملا أن مشروع البحث السيزمي ثلاثي الأبعاد الجاري تنفيذه حالياً في منطقة خليج السويس يستهدف الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى مكامن وتكوينات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول جديدة وهامة في العمل البترولي في منطقة خليج السويس سيتم التركيز على استغلالها خلال الفترة المقبلة.

كما أكد الوزير أهمية التوافق مع معايير السلامة والحفاظ على البيئة وتحسين كفاءة العمليات، موجهاً كذلك بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ومتابعة تطبيقها.