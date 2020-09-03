ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 13 و15 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 65 و75 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100جنيه.