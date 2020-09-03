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البورصة ترتفع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:27 ص الخميس 03 سبتمبر 2020
البورصة ترتفع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 11219 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.18% إلى مستوى 11214 نقطة.

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