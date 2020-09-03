البورصة ترتفع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 11219 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.18% إلى مستوى 11214 نقطة.
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