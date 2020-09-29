بتكلفة 25 مليار جنيه.. الخميس صرف معاشات أكتوبر ودفعة جديدة من العلاوات الخمس

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم الخميس المقبل، صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوات الخمس بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليار جنيه، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، في البيان إن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة للدفعة الثانية للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

ويمكن لأصحاب المعاشات ممن يحملون بطاقة ATM صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية بداية من أول يوم في شهر أكتوبر.

وكانت الهيئة أعلنت تقسيم عملية صرف المعاشات لثلاث شرائح، لتكون الشريحة الأولى وعددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من أكتوبر.

وسيكون الصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف يومي الأربعاء والأحد الموافق 7 و11 أكتوبر.