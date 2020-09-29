مصر تبيع سندات خضراء دولارية لأجل 5 سنوات

القاهرة- وكالات:

كشفت وثيقة أن مصر بدأت اليوم، الثلاثاء، تسويق سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات عند نحو 5.75 بالمائة في أول إصدار لهذا النوع من السندات تقوم به حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يكون الطرح بالحجم القياسي، وهو ما يعني بوجه عام أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.

ويكتمل بيع الدين في وقت لاحق يوم الثلاثاء، ومن المقرر استخدام حصيلته لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتم تكليف كريدي أجريكول وسيتي وإتش. إس. بي. سي ودويتشه بنك بترتيب الصفقة.