الصوت والضوء تعلن عن مزايدة عالمية لتطوير منطقة عروض الأهرامات

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة الصوت والضوء، التابعة لقطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزايدة عالمية بنظام المظاريف المغلقة لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات المخصصة للعرض.

وتضمن إعلان الطرح، أن يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الشركة الرئيسي مقابل 10 آلاف جنيه، أو ما يعادلها بالدولار، اعتبارا من الأحد المقبل.

وأوضح الإعلان أن قيمة التأمين الابتدائي 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالدولار، يسدد بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر أو معزز من أحد البنوك المصرية.

وقالت الشركة في الطرح، إن آخر موعد لتلقي الاستفسارات يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الكثبل، على أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم 25 أكتوبر المقبل بالشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وأوضحت أن آخر موعد لتلقي العطاءات في مظروفين "فني ومالي" وفض المظاريف الفنية والاطلاع على المستندات الخاصة بمقدمي العطاءات يوم الخميس 5 نوفمبر 2020.

وتستهدف شركة الصوت والضوء، من المشروع اختيار مستثمر لتطوير منطقة تقديم العروض بالأهرامات.

وتتضمن عملية التطوير، تحديث أجهزة الصوت والإضاءة، وشكل العرض نفسه – دون تعديل السيناريو التاريخي للعروض – وإضافة خدمات للمنطقة.

وكان محمد عبد العزيز جودة قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن شركته أنهت أزمة العقد السابق لتطوير المشروع مع تحالف "بيريزم – أوراسكوم" وإنه إعداد كراسة شروط جديدة للطرح الجديد تختلف كليا عن الطرح السابق، وأن الطرح سيكون للمستثمرين المحليين والأجانب والعرب.