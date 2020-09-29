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تراجع الخيار البلدي والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:57 ص الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
تراجع الخيار البلدي والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والخيار البلدي، والفاصوليا بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو المانجو الزبدية جنيهين، اليوم، ليتراوح بين 12 و14 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.

البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البامية بين 12 و16 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الجوافة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الرومان بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 2 جنيه و5 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و40 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الخضر والفاكهة الكوسة الخيار البلدي سوق العبور

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