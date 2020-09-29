ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و26 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيها، كما رتاجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.