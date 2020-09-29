المالية: تحويل 28 ألف بطاقة صرف مرتبات موظفي الدولة لـ"ميزة" الشهر المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم تحويل 28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذه البطاقات تتيح خدمات السحب النقدي من ماكينات ATM، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية POS، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وبحسب الوزير فإن تحويل البطاقة يأتي ضمن المرحلة التجريبية الثانية التي تستهدف 10 محافظات هي مطروح وبورسعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والأقصر والدقهلية وأسيوط والغربية والفيوم.

ونقل البيان عن قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إن الوزارة تستهدف تحويل ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت ميزة مجانًا.

وأضاف أن نصيب كل وحدة حسابية بالمرحلة التجريبية الثانية لا يتجاوز ٥ آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافى أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.

وتستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بحسب عبد الحميد.

وأضاف أن هذا سينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

أوضح أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وقالت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن كلاً من بنوك: مصر والأهلي والتعمير والإسكان والعربي الإفريقي الدولي والإمارات دبي الوطني والقاهرة والمؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد والتجاري الدولي والهيئة القومية للبريد، اختار وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية الثانية في ١٠ محافظات لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت ميزة.

وقالت إن ميزة تُعد الأحدث تكنولوجيًا في العالم، وتقدم مزايا عديدة بخلاف الخدمات البنكية.