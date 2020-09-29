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البريد يعلن عن ضوابط جديدة لإرسال واستقبال الطرود البريدية

10:05 ص الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
البريد يعلن عن ضوابط جديدة لإرسال واستقبال الطرود البريدية

الدكتور شريف فاروق

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الهيئة القومية للبريد بدءاً من اليوم الثلاثاء، حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن قرار حظر تداول "الأموال و الشيكات و الأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود و البعائث البريدية إجراء تنظيمي يهدف إلى الامتثال للتشريعات الوطنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وينظم عملية إرسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت الأسبوع الماضي، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحظر إدخال النقد المصري والأجنبي والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أيٍ منها من خلال الرسائل والطرود البريدية.

الهيئة القومية للبريد الطرود البريدية

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