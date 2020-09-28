قصة تشجيع وزير قطاع الأعمال لنادي غزل المحلة في رحلة العودة لـ "الممتاز"

كتبت –شيماء حفظي:

قال مجدي الألفي عضو مجلس إدارة شركة غزل المحلة، والمتحدث باسم نادي غزل المحلة، إن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق يتابع أداء الفريق ويحفز اللاعبين للصعود للدوري الممتاز، خلال الموسم المقبل.

وأضاف الألفي، لمصراوي، أن الوزير، أوصى إدارة الشركة بتقديم كافة الدعم للفريق والجهاز الفني، ووعد اللاعبين بحضور المباراة النهائية في حال فوز الفريق في المباريات المتبقية له في دوري الدرجة الثانية، والتي من المقرر إذا تجاوزها يأن تأهل لدوري الدرجة الأولى.

وقال الألفي، إن نادي غزل المحلة، يلعب المباريات المتبقية له كـ"مباريات كؤوس" حيث يتفوق على الأندية المنافسة على الصعود بفارق الأهداف، ويسعى اللاعبون والجهاز الفني – بدعم من أهالي المحلة الكبري – إلى الصعود للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم كروية.

ويتابع الوزير، مباريات الفريق، ويكتب ذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" دعما للفريق، حيث كتب بعد فوز الفريق على فريق الرجاء :"فوز مضاعف لغزل المحلة اليوم أمام الرجاء بعد خسارة ألعاب دمنهور المتصدر قبل المباراة... الآن أنتم في الصدارة يا وحوش بفارق الأهداف عن فاركو.... ألف مبروك و آمل أن أحضر معكم آخر مباراة".

وقال الوزير، إنه يقدم "كلمة تقدير لكل لاعب من أولادي فريق غزل المحلة ومديره الفني القدير خالد عيد... أتابع إنجازاتكم و أتمنى تحقيقكم الصعود للممتاز وهو ما سيسهل لنا في الوزارة مجهوداتنا لعمل مؤسسي يضمن المنافسة نعيد به أمجاد السبعينيات و ليس فقط الصعود....شدوا حيلكم".

وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام، للشراكة مع مستثمر لتطوير نادي غزل المحلة، المملوك لشركة المحلة الكبرى إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج.

ووفقا للمقترح الذي أعلنته الوزارة، سيتم إنشاء شركة مساهمة للخدمات الرياضية لإدارة وتنمية نشاط كرة القدم بنادي غزل المحلة، مع مستثمرين لديهم خبرة في الاستثمار في النشاط الرياضي، في موعد أقصاه 31 مارس الماضي.

وحسب المقترح، سيتم منح الشركة الجديدة حق الانتفاع بالاستاد الرياضي والملعب للتدريب والمباني الملحقة به وحق استغلال الاسم التجاري الخاص بفريق كرة القدم "نادي غزل المحلة".

ويتضمن مشروع التطوير 3 مكونات وهي نادي العاملين بالشركة، وملعب واستاد فريق كرة القدم، والنادي الاجتماعي الجديد الذي يخدم مدينة المحلة.