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صراع القوقاز يخفض الليرة التركية لمستويات قياسية مقابل الدولار

04:16 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
صراع القوقاز يخفض الليرة التركية لمستويات قياسية مقابل الدولار

الليرة التركية

القاهرة- وكالات:

انخفضت الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، اليوم الاثنين في ظل مخاوف من تزايد تدخل تركيا في الصراع المتفاقم سريعا بالقوقاز، وذلك بالرغم من الرفع المفاجئ لسعر الفائدة الأسبوع الماضي بهدف دعم العملة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت الليرة التركية 1.6% وكانت على مسار يؤدي إلى أسوأ يوم لها منذ أوائل أغسطس الماضي، عندما بدأت أحدث موجة بيع في إلحاق الضرر بالعملة التي فقدت نصف قيمتها في أقل من ثلاثة أعوام.

ومحا البيع ارتفاع تحقق أواخر الأسبوع الماضي عندما رفع البنك المركزي التركي على نحو لم يكن متوقعا أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 10.25%.

لكن محللين رحبوا بمحور السياسة النقدية قالوا إن العملة تعرضت لضغوط جديدة بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في أسوأ اشتباك بينهما منذ 2016.

وقالت تركيا إنها تدعم أذربيجان، وفقا للوكالة.

وبلغت العملة 9.0780 مقابل اليورو و10.0557 أمام الاسترليني بحلول الساعة 1056 بتوقيت جرينتش.

وتلقت الليرة ضربة أيضا من تعزز الدولار، وجرى تداولها قرب أدنى مستوى قياسي لها أمام العملة الأمريكية عند 7.7940

الليرة التركية خفض الليرة التركية الدولار الجنيه الاسترليني اليورو

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