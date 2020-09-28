مصر تعين 4 بنوك لإصدار سندات خضراء لن تقل عن 500 مليون دولار

القاهرة- وكالات:

أظهرت وثيقة يوم الاثنين أن مصر عينت 4 بنوك قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، وفقًا لوكالة رويترز.

وسيرتب كريدي أجريكول وسيتي واتش.اس.بي.سي ودويتشه بنك مكالمات مع مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، التي ستكون بالحجم القياسي وبأجل خمس سنوات للسندات.

وقالت رويترز إن الحجم القياسي يعني أنها لن تقل عن 500 مليون دولار.

والسندات الخضراء، هو اتفاق يقترض بموجبه المُصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب تعريف البنك الدولي.

وكانت وزارة المالية، قالت في بيان أمس إنها تستعد لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأسواق العالمية.

وأضافت أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.