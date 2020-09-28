أسيك للتعدين تتحول لخسارة 58 مليون جنيه بالنصف الأول من 2020

كتبت – شيماء حفظي:

تحولت شركة أسيك للتعدين "أسكوم" للخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل خسائر بقيمة 58.1 مليون جنيه مقابل ربح بقيمة 2 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2019.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، تراجعت إيرادات الشركة، خلال النصف الأول من العام إلى 386.9 مليون جنيه مقابل 502.8 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة خسائر بنحو 34.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل ربح بقيمة 12.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من العام، تراجعت إيرادات الشركة، إلى 158.5 مليون جنيه مقابل 231.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل أسيك للتعدين، في قطاع المواد مع التركيز على المعادن المتنوعة والتعدين، وتم تأسيسها في أبريل 1999.