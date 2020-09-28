خسائر العز الدخيلة تقفز إلى 2.3 مليار جنيه في النصف الأول من العام

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت خسائر شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 77% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، أن الشركة حققت خسائر بنحو 2.3 مليار جنيه مقابل خسائر بنحو 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تراجعت إيرادات شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، خلال النصف الأول من العام لتسجل 15.3 مليار جنيه مقابل 21.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل – يونيو) ارتفعت خسائر الشركة لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مقابل خسائر فصلية بنحو 647.8 مليار جنيه خلال الربع المقارنة من العام 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من العام إلى 6.1 مليار جنيه مقابل 11.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال المستقلة للشركة، إن متوسط أسعار المبيعات انخفض خلال النصف الأول من العام بنسبة 19%، وانخفض متوسط سعر شراء الخردة المحلية بنسبة 21% بينما ارتفع متوسط سعر الكهرباء بنسبة 4%، وانخفض متوسط تكلفة سعر شراء الغاز الطبيعي.

وتأسست عز الدخيلة – الإسكندرية قي 1982 وتعمل في أغراض إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله وأنواعه، ويتبعها 4 شركات هي "العز لصناعة الصلب المسطح، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات، وشركة مصانع عز للدرفلة، وشركة مصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات".