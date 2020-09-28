أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر السمك البلطى ليتراوح بين 20 و23 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و350 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.