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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

12:32 م الأحد 27 سبتمبر 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم سجل 816 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 933 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6528 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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