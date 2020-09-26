المعهد المصرفي يعقد المؤتمر الختامي لريادة الأعمال للمشروعات الناشئة

كتبت- منال المصري:

يعقد المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، اليوم السبت، المؤتمر الختامي لريادة الأعمال للمشروعات الناشئة، بالتعاون مع شركة "EYouth" للتدريب وإدارة المشروعات.

ويأتي ذلك لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الشباب والخريجين، ومن أجل تعزيز قدرات قطاع واسع من الشباب من رواد الأعمال والشركات الناشئة لتمكينهم من إدارة مشاريعهم وشركاتهم، بحسب بيان من المعهد المصرفي اليوم السبت.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري (EBI)، إن دعم وتطوير الشباب هو أهم ما يسعى إليه المعهد المصرفي لما له من دور كبير في تعظيم الأثر المجتمعي وإتاحة فرص عمل جديدة لملايين الشباب وخلق غدٍ أفضل لهم.

ويتم عقد المؤتمر بمشاركة وحضور العديد من الشركاء الدوليين والمحليين وممثلين من الوزارات التي تدعم ريادة الأعمال، هذا بالإضافة إلى عدد من شباب رواد الأعمال المصريين من مختلف المحافظات، وسيتضمن فعاليات المؤتمر تخريج المشاركين في مشروع "تأهيل شباب رواد الأعمال".

وسيعرض المؤتمر17 مشروعاً ناشئاً من مشاريع الشركات الناشئة التي استطاعت أن تثبت كفاءتها في المراحل الأربعة الأولية من توليد الأفكار حتى الاحتضان، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمشروعات النهائية، كنوع من المشاركة لمساعدتهم في بداية شركاتهم على أرض الواقع.

وأضاف نصير: أنه تم ابتكار برنامج حاضنة رواد الأعمال بالتعاون مع EYouth، الذي شارك في مرحلة التدريب الأولي له أكثر من 2200 مشارك من 24 محافظة مصرية.

وأشار نصير إلى أن 12 شركة ناشئة من إجمالي 17 شركة تم عرض أعمالهم لفرص الاستثمار مع فلك ستارت أبس وكايرو أنجل وفلات سكس لابز.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات رواد الأعمال من الشباب المصريين وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خلق مجتمع تعاوني لرواد الأعمال المصريين للتعلم من تجارب الأعمال الناجحة.