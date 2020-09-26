المشاط تبحث مع سفير كوريا الجنوبية الجديد التوسع في مشروع الجامعات التكنولوجية



كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هونج جين ووك، السفير الكوري الجنوبي الجديد بالقاهرة، مجالات التعاون المستقبلية، والموقف الحالي للمشروعات الجارية بين الجانبين، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن الاجتماع ناقش التوسع في مشروعات الجامعات التكنولوجية في مصر، كما تم الإشارة إلى إمكانية الاستفادة من خبرة كوريا الجنوبية في مجال تصنيع مشتقات بلازما الدم بالتعاون مع وزارة الصحة.

وحضر اللقاء كون يونج مين، مستشار الشئون الاقتصادية بالسفارة، و أوه يون كيوم، مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOIKA.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، في مباحثاتها إلى أهمية توسيع نطاق التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الجامعات التكنولوجية لاسيما في ظل الميزة النسبية التي تتميز بها في هذا المجال، واهتمام الحكومة المصرية بها في الوقت الحالي، حيث أنه من المشروعات الجارية الحالية مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية التكنولوجية ببني سويف والممول بمنحة قيمتها 5.8 مليون دولار من الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOIKA.

وأشاد ووك بالجهود التي قامت بها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا والخطوات التي تم اتخاذها لمحاولة عودة الحياة لطبيعتها، مُعربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية في إطار الأولويات التنموية التي تركز عليها.

وأشار إلى تفقده مشروع تنفيذ الكلية التكنولوجية المصرية الكورية ببني سويف وتأكده من أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، موضحًا أن الحكومة الكورية تحرص على نقل الخبرات والمعارف الفنية اللازمة للتأكد من تشغيل المشروع بالجودة المطلوبة.

كما وجه السفير الكوري الجنوبي الدعوة لوزيرة التعاون الدولي، لمرافقته بزيارة لمحافظة الشرقية بمناسبة توريد أجهزة ومعدات طبية كمنحة من الحكومة الكورية لمستشفى الصالحية.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية تبلغ قيمتها نحو 458 مليون دولار، منها 390 مليون دولار قروض ونحو 68 مليون دولار منحًا لا ترد، وتتنوع أوجه التعاون في عدة قطاعات من أهمها النقل، حيث يتم حاليًا توريد عربات 32 عربة قطار كان قد تم الاتفاق عليها للمرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق.