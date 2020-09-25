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أسواق للمعلومات: 2% انخفاضا في واردات السلع وخاماتها الأساسية في 6 أشهر

03:58 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
أسواق للمعلومات: 2% انخفاضا في واردات السلع وخاماتها الأساسية في 6 أشهر

2% انخفاضا في واردات السلع وخاماتها الأساسية

القاهرة – مصراوي:

قالت شركة "أسواق للمعلومات المالية و السلعية" المتخصصة في رصد حركة الأسعار بالبورصات السلعية والأسواق العالمية، إن حجم الواردات من السلع الاستراتيچية انخفض خلال النصف الأول من العام الجارى 2020 بنسبة 2%.

ووصل إجمالي الواردات نحو 14.47 مليون طن ، مقابل 14.78 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 307.8 ألف طن ، بحسب التقرير.

وقالت "أسواق" في بيان اليوم الجمعة، إن تراجع الواردات شمل الذرة - القمح - الأرز- كسب الصويا- جلوتين - الدي دي چي، بفارق 1.138 مليون طن عن نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت واردات بعض السلع الأخرى ومنها الزيت - السكر- بذرة الصويا - كسب العباد، بفارق 830.7 ألف طن بسبب الخسائر الكبيرة التي شهدها سوق السلع الزراعية بالتزامن مع ارتفاع المعروض مقابل انكماش الطلب، بحسب التقرير.

انخفاض الواردات السلع الاستراتيجية أسواق المعلومات

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