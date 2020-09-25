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أسعار الدولار تواصل تراجعها وتفقد 18 قرشا في 5 أسابيع

02:04 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
أسعار الدولار تواصل تراجعها وتفقد 18 قرشا في 5 أسابيع

أسعار الدولار

كتبت – شيماء حفظي:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه، للأسبوع الخامس، على التوالي، وفقد قرشا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وخلال الأسبوع الماضي، فقد الدولار، قرشا، في البنك الأهلي المصري، ليسجل أمس الخميس 15.70 جنيها للشراء و15.80 جنيها للبيع مقابل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وانخفض سعر الدولار للأسبوع ليفقد نحو 18 قرشا في 5 أسابيع، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك.

وأرجع 3 مصرفيين في بنوك عاملة في مصر، انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية من الصناديق العالمية على شراء أدوات الدين المصرية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة.

أسعار الدولار البنك الأهلي المصري

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