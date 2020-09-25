11 مليار جنيه شهريا.. تفاصيل الإنفاق الحكومي على التعليم العام الماضي

كتبت – ياسمين سليم:

قال بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الجمعة، إن متوسط إنفاق مصر على التعليم في الدقيقة بلغ 254,6 ألف جنيه خلال العام المالي 2019- 2020، منها 157 ألف جنيه على التعليم قبل الجامعي، و62,9 ألف جنيه على التعليم الجامعي.

وأضاف البيان، أن متوسط الإنفاق الحكومي على التعليم في الساعة بلغ 15,3 مليون جنيه خلال العام المالي 2019- 2020، منها 9,4 مليون جنيه على التعليم قبل الجامعي، و3,8 مليون جنيه على التعليم الجامعي.

وبلغ متوسط إنفاق مصر على التعليم في اليوم 366,7 مليون جنيه خلال العام المالي 2019 - 2020، منها 226,1 مليون جنيه على التعليم قبل الجامعي، و 90,6 مليون جنيه على التعليم الجامعي، وفقا للبيان.

وفي الشهر سجل متوسط الإنفاق الحكومي على التعليم 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2019- 2020، منها 6,8 مليار جنيه على التعليم قبل الجامعي، و2,7 مليار جنيه على التعليم الجامعي.