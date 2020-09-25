ناهز تريليون جنيه.. المركزي للإحصاء عن حجم إنفاق مصر على التعليم خلال 10 سنوات

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة إنفاق الدولة المصرية على التعليم سجلت ما يقرب من التريليون جنيه خلال 10 سنوات لتبلغ 896,1 مليار جنيه.

وقال الجهاز، في بيان اليوم الجمعة، إن الإنفاق على التعليم سجل 47,1 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 51,8 مليار جنيه خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 10 %، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 64 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 23,7 % عن العام المالي 2011 / 2012، واستمرت في الارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 80,9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 26,3 % عن العام المالي السابق عليه.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع الإنفاق خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 94,4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 16,7 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 99,3 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5,2 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 104 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4,7 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 107,1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3 % عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 115,7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 8 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 132 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14 % عن العام السابق عليه.

واستحوذ التعليم قبل الجامعي على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي على التعليم خلال العام المالي 2019 / 2020، حيث بلغ 81,4 مليار جنيه مقابل 32,6 مليار جنيه على التعليم الجامعي، وفقا للبيان.