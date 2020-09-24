94 % من أسهم النيل لحليج الأقطان تستجيب لعرض استحواذ إيميكس

كتبت- شيماء حفظي:

قالت البورصة، في بيان اليوم الخميس، إن الكمية المبدئية المعروضة استجابة لعرض الشراء الإجباري لاستحواذ شركة إيميكس إنترناشيونال على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بلغت نحو 49.8 مليون سهم، وهو ما يعادل نحو 94% من إجمالي الأسهم.

وكانت البورصة، أعلنت فتح باب تلقي الطلبات، ضمن عرض شراء إيميكس لعدد 52,992,500 سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان، بسعر 50 جنيها للسهم، وبحد أدنى لتنفيذ عرض الشراء نسبة 51%، لفترة عشرة أيام عمل بدأت من جلسة تداول 13 سبتمبر الجاري وحتى نهاية جلسة تداول اليوم الخميس 24 سبتمبر.

ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة، فإن إيميكس، هي شركة منطقة حرة خاصة تأسست عام 1979 وهي شركة تجارية للطاقة مقرها في القاهرة، مصر، ولديها خبرة على مدار 40 عامًا في تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية.

وتشير الشركة إلى أنها تمكنت من تحقيق وإبرام عقد معالجة النفط الخام في مصفاة ميدور لحوالي 90 مليون برميل خلال 2005-2009، وأن 8 ملايين طن من عقد تسليم غاز البترول المسال إلى الهيئة العامة للبترول طوال 2017-2021 يعبر عن مكانة IMEX المؤكدة برأسمال قدره 100 مليون دولار.

وبلغ حجم مبيعات شركة إيميكس IMEX ما يقرب من 1.2 مليار دولار في عام 2018.