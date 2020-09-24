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مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

02:44 م الخميس 24 سبتمبر 2020
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% إلى مستوى 10911 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 132.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 125.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 7.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.15% إلى مستوى 10979 نقطة.

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