أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث سجن طرة فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك العام الدراسي الجديد الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

شركة "كريم" تتوقع تعافيا من أزمة كورونا أسرع من المتوقع

12:26 م الخميس 24 سبتمبر 2020
شركة "كريم" تتوقع تعافيا من أزمة كورونا أسرع من المتوقع

شركة كريم

القاهرة – وكالات:

تتوقع شركة كريم المملوكة لأوبر تكنولوجيز والعاملة في الشرق الأوسط، أن تتعافى خدمتها لنقل الركاب من أزمة فيروس كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما زاد نشاطها للتوصيل ليفوق مستواه قبل الجائحة.

وقال مدثر شيخة الرئيس التنفيذي لكريم في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس :”نرى تعافيا قويا في أنشطة نقل الركاب ونرى تسارعا كبيرا في أنشطة التوصيل“.

وأضاف ”نشاط التوصيل أكبر بكثير مما كان عليه قبل كورونا ويواصل النمو بقوة كبيرة، برقم في خانة العشرات على أساس شهري“.

وكانت كريم، التي تعمل بالأساس في الشرق الأوسط، توقعت في السابق أن تتعافى خدماتها لنقل الركاب في نهاية 2021، لكنها تتوقع الآن انتعاشها في وقت مبكر من العام مع اقتراب بعض الأسواق بالفعل من مستويات ما قبل كوفيد.

شركة كريم فيروس كورونا نقل الركاب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102375

    عدد المصابين

  • 91843

    عدد المتعافين

  • 5822

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع شهداء الشرطة لـ4.. ماذا حدث في سجن طرة أمس؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا