الشرقية للدخان: 30% من مستهلكي السجائر الأجنبية تحولوا للمحلية بسبب كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" إن سلوك شريحة من المستهلكين للسجائر الأجنبية والمعسل تحول خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي لاستخدام السجائر المحلية، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة، في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس، أنه خلال الفترة (أبريل- يونيو) الماضي تحولت شريحة من المستهلكين للسجائر الأجنبية بمعدلات تتراوح بين 25 و30% لاستخدام السجائر المحلية، بسبب الدخل المنخفض بسبب كورونا.

وأضاف التقرير أن إغلاق المقاهي بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة تفشي فيروس كورونا، تسبب في تحول بعض من الشريحة المستخدمة للمعسل إلى السجائر المحلية مما ضغط على طلب السجائر في السوق.

وقالت الشركة إن حجم الإنتاج خلال الربع الرابع من العام المالي (أبريل- يونيو) انخفض بشكل مؤقت منذ انتشار وباء كورونا بين 10 و15% بسبب اتباع إجراءات الوقاية التي فرضتها الدولة كالتعقيم والتطهير والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الضغط على أداء الربع الرابع بإغلاق المقاهي والمطاعم وحظر التجول الذي أثر على الطلب والموسمية.

وخلال الربع الرابع من العام المالي، انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 20.7% لتسجل 663.5 مليون جنيه، وتراجعت الإيرادات بنسبة 10.6% لتسجل 1.139 مليار جنيه، وفقا للتقرير.

وقالت الشركة، في تقرير مجلس الإدارة، إن قطاع السجائر المحلية حققت إجمالي إيرادات بنحو 11.6 مليار جنيه بنسبة 2.5% على أساس سنوي.