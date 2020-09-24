الشرقية للدخان تتخطى "عام كورونا" بإيرادات نحو 14.5 مليار جنيه

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت إيرادات الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" خلال العام المالي الماضي، بنسبة 3.13% لتصل إلى نحو 14.5 مليار جنيه، مقارنة بنو 14.03 مليار جنيه، خلال العام المالي السابق، بحسب بيان للبورصة اليوم الخميس.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة، سجلت الشركة المصنعة الوحيدة للسجائر في مصر، صافي ربح خلال العام المالي الماضي، بنحو 3.8 مليار جنيه مقابل 3.73 مليار جنيه خلال العام المقارن، بنسبة زيادة 1.6%.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، المرسل للبورصة، إن قطاع السجائر المحلية حققت إجمالي إيرادات بنحو 11.603 مليون جنيه بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وخلال الربع الرابع من العام المالي، انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 20.7% لتسجل 663.5 مليون جنيه، وتراجعت الإيرادات بنسبة 10.6% لتسجل 1.139 مليار جنيه، وفقا للتقرير.

وقالت الشركة إن حجم الإنتاج خلال الربع الرابع من العام المالي (أبريل – يونيو) انخفض بشكل مؤقت منذ انتشار وباء كورونا بين 10 و15% بسبب اتباع إجراءات الوقاية التي فرضتها الدولة كالتعقيم والتطهير والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الضغط على أداء الربع الرابع بإغلاق المقاهي والمطاعم وحظر التجول الذي أثر على الطلب والموسمية.