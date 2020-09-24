أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و23 جنيها، ، كما استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و350 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 جنيها و100 جنيه، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
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