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الجريدة الرسمية تنشر قرار المالية حظر إدخال النقد وإخراجه عبر طرود البريد

04:16 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الجريدة الرسمية تنشر قرار المالية حظر إدخال النقد وإخراجه عبر طرود البريد

الدكتور محمد معيط وزير المالية

وكالات - أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حظر إدخال النقد المصري والأجنبي والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراجها برسائل أو طرود البريدية.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بتنظيم إجراءات الإفصاح للقادمين إلى البلاد ومغادريها.

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Asha
محمد معيط وزير المالية الطرود البريدية النقد المصري النقد الأجنبي

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