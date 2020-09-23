هيئة البريد توضح المستندات المطلوبة لتحويل المعاشات إلى بطاقة ميزة

كتب- علاء حجاج:

قال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن استمارات تحويل بطاقات المعاشات إلى بطاقة ميزة للمعاشات الجديدة متاحة ومتوفرة بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن المستندات المطلوبة للتحويل هي صورة للبطاقة الشخصية "تكون سارية" وصورة لبطاقة فيزا المعاشات واستيفاء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانًا من مكاتب البريد.

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية أعلنت أنها ستحول بطاقة صرف المعاشات إلى بطاقة ميزة لكل أصحاب المعاشات بشكل تدريجي خلال فترة زمنية ما بين 6 إلى 8 شهور.

وأعلنت الهيئة الشهر الجاري تحويل نصف مليون صاحب معاش إلى بطاقة ميزة.

وبحسب هيئة التأمينات تسمح ميزة لصاحب المعاش بعملية الشراء النقدي والإلكتروني وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.

وقال فاروق إن هذا يأتي في إطار استمرار رفع جودة أداء جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحسين بيئة العمل ليصبح البريد المصري هو النافذة الرئيسية لأداء منظومة مصر الرقمية.

وناشدت الهيئة القومية للبريد جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الراغبين لتحويل بطاقة المعاش إلى بطاقة ميزة المعاشات الجديدة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن.

وأضاف البيان أن إجراءات التحويل ممتدة ولن يتم وقف المعاشات لأصحاب المعاشات نهائياً وكل ما يقال مجرد شائعات.