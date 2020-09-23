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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

03:12 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% إلى مستوى 10979 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.9%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.48% إلى مستوى 10963 نقطة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 40.7 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 32.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 73.2 مليون جنيه.

البورصة البورصة المصرية مؤشر EGX30 المستثمرين المصريين المستثمرين الأجانب

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