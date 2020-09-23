أكثر الكلمات إنتشاراً

فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء سد النهضة أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

تراجع جديد بأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 6 جنيهات اليوم

02:16 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
تراجع جديد بأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 6 جنيهات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، حيث فقد الجرام 3 جنيهات من قيمته، مقارنة بمستواها في الصباح، ليصل مجموع الخسارة خلال اليوم حتى الآن 6 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 827 جنيهًا مقابل 830 جنيهًا في بداية اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 709 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 945 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6616 جنيهًا.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب بنسبة 0.85% خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 16.14 دولارا مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1889 دولارا للأوقية في تمام الساعة 2:01 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفضت بنحو 3 جنيهات في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

الخبر التالى:

مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102141

    عدد المصابين

  • 90332

    عدد المتعافين

  • 5787

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تنويع المحفظة.. نجيب ساويرس يوضح أفضل خطة للاستثمار في الوقت الحالي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا