تراجع جديد بأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 6 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، حيث فقد الجرام 3 جنيهات من قيمته، مقارنة بمستواها في الصباح، ليصل مجموع الخسارة خلال اليوم حتى الآن 6 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 827 جنيهًا مقابل 830 جنيهًا في بداية اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 709 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 945 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6616 جنيهًا.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب بنسبة 0.85% خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 16.14 دولارا مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1889 دولارا للأوقية في تمام الساعة 2:01 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفضت بنحو 3 جنيهات في تعاملات الصباح.