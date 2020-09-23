"جميناي أفريقيا" تطلق مبادرة لريادة الأعمال بمهرجان الجونة السينمائي

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت شركة جميناي أفريقيا- التابعة لمجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة- مبادرة جميناي لريادة الأعمال بمهرجان الجونة السينمائي وذلك للنهوض برواد الأعمال في مجال الإعلام والترفيه ولدعم مجال صناعة السينما من خلال خلق قنوات التواصل بين صناعة الافلام ومجال ريادة الأعمال.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء تأتي المبادرة في إطار سعي الشركة للتأثير الإيجابي على النظام البيئي لريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مختلف المجالات.

وأشارت الشركة إلى أنها أطلقت مبادرة جميناي لريادة الأعمال بمهرجان الجونة السينمائي في منتصف سبتمبر من هذا العام بالتعاون مع المهرجان، حيث سيقوم رواد الأعمال بتقديم مشاريعهم من خلالها على أن يتم الترويج لها من ضمن فعاليات المهرجان.

وذكرت أن المبادرة تسعى لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمبدعين في مجال الإعلام والسينما وأصحاب الأفكار المبتكرة ورواد الأعمال، حيث ستقوم شركة جيمناي أفريقيا بإتاحة الفرصة للمؤهلين منهم للمشاركة لعرض أفكارهم ومشاريعهم لاختراق مجال صناعة السينما وإيجاد الفرص العملية المناسبة.

وقال عدلي وجيه توما الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي أفريقيا: "إن فكرة مبادرة Uplift4GFF نبعت من ثقتنا في رواد الأعمال وقدرتهم على إحداث التغيير وإدخال التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وكذلك تطلعنا الدائم لخلق فرص فريدة لهم في المجالات المختلفة لإطلاق العنان لأفكارهم الإبداعية والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية لأعمالهم".

وأضاف أن "Uplift4GFF" تعد مبادرة جديدة تحت مظلة برامج جيمناي إفريقيا الرائدة، وتهدف إلى خلق قنوات وصل بين بيئة رواد الأعمال والفرص الاستثمارية وأيضا شبكات التواصل المختلفة في مجال صناعة السينما والصناعات الداعمة لها.

وتابع توما: "نحن نأمل في سد الفجوة بين عالم ريادة الأعمال وعالم صناعة الأفلام من أجل النهوض بالمبدعين والشركات الناشئة والارتقاء بالأعمال الفنية إلى المستوى التالي. نحن في قمة الحماس لإحداث التغيير من خلال هذا البرنامج".

وأعرب أنسي ساويرس، أحد المؤسسين والشريك الإداري لشركة "HOF Capital"، عن حماسه للتعاون بين شركة جيمناي أفريقيا ومهرجان الجونة السينمائي لإطلاق للمبادرة.

وقال أنسي ساويرس: "Uplift4GFF ستنعش عالم السينما والإعلام من خلال مزج إبداع صناعة الأفلام مع روح ريادة الأعمال. فعادة ما ترتبط ريادة الأعمال برؤية تجارية وتمويلية فقط وليس بالتطوير الذي يمكن أن تدخله في مثل هذا المجال، ولكن نحن بصدد تغيير ذلك من خلال Uplift4GFF".

وتابع: "إننا في غاية الحماس لجمع العالمين معًا وتقديم تجربة فريدة من نوعها في مهرجان الجونة السينمائي. نتمنى أن نرى الجميع هناك".

وبحسب البيان، سيقام الحدث الرئيسي من المبادرة كجزء من مهرجان الجونة السينمائي، وسيضم رواد الأعمال والشركات الناشئة الواعدة ممن لديهم القدرة على تغيير صناعة الترفيه وتسهيل عملياته المتنوعة، وسوف يتم اختيار المجموعة المتميزة منهم للصعود للمرحلة التالية لعرض مشاريعهم في حدث حصري مصمم خصيصًا لهم.

أما في اطار الدعم المقدم من شركة جيمناي أفريقيا، فستقوم الشركة بتقديم تدريب مسبق للمشاركين في المبادرة لتأهيلهم لعرض مشاريعهم أمام مستثمرين وصناع الأفلام وعمالقة المجال، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إن المبادرة لن توفر فقط لرواد الأعمال الفرصة، والتي تعد الأولى من نوعها، لعرض مشاريعهم ولكن أيضا ستفتح الأبواب لنقاط التقاء متعددة في مجال صناعة الأفلام من أجل الحصول على فرص استثمار وشراكة داخل المجال، وكذلك فرص تدريب من قبل خبراء متخصصين.

وجميناي أفريقيا هي شركة استثمارية تابعة لمجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تعمل على رعاية رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مختلف المجالات، وذلك عن طريق تقديم نموذج استثمار شراكة كامل وبرامج تمويل أساسي لخلق استدامة اقتصادية.

وتقوم شركة جميناي أفريقيا بوضع رؤية جديدة بين رواد الأعمال والجهات الداعمة لهم بحيث يحل التعاون مكان المنافسة، وذلك اعتمادا على شبكة الشراكة الممتدة للشركة، بحسب البيان.

وتسعى الشركة أن يمتد تأثيرها إلى كل القارة الأفريقية، لمواجهة التحديات التنموية عن طريق إعداد وبناء قدرات الشباب الأفريقي الواعد، ودعمهم لإنشاء مشاريع مستدامة لتشكيل مستقبل القارة بأكملها.