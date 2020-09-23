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أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها لليوم الخامس خلال تعاملات الأربعاء

12:41 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها لليوم الخامس خلال تعاملات الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي لليوم الخامس على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث فقد الجرام 3 جنيهات من قيمته، مقارنة بمستواها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 830 جنيهًا مقابل 833 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 949 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيهًا.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب بنسبة 0.54% خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 10.77 دولارات مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1889 دولارا للأوقية في تمام الساعة 12:26 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفضت بنحو 11 جنيها، خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب

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