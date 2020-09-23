عمومية غير عادية للنظر في تقسيم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" 19 أكتوبر المقبل

كتبت - شيماء حفظي:

حددت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، يوم 19 أكتوبر المقبل، لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، للنظر في الموافقة على تقسيم الشركة وتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال الأنشطة المالية، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس إدارة أوراسكوم القابضة، على تقسيم الشركة وفقا لنظام التقسيم الأفقي، بحيث تظل شركة أوراسكوم للاستثمار (الشركة القاسمة) ويخفض رأسمالها المصدر من خلال خفض القيمة الاسمية لأسهمها.

وبحسب بيان الشركة، فإن الجمعية العامة غير العادية، ستنظر في الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بعد تخفيض رأسمالها وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة، فور التقسيم، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأسمال الشركة القاسمة، وقيد الشركة المنقسمة.

وكانت الشركة، قالت إن شركة أوراسكوم للاستثمار (القاسمة) ستظل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية في زيادة رؤوس أموالها؛ وسوف تتخصص في القيام بأعمالها الاستثمارية المتنوعة.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.