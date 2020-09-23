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"شيني" تطرح مناقصة عالمية لدراسة تطوير مصنعي الأدوات المنزلية والصحية

11:17 ص الأربعاء 23 سبتمبر 2020
"شيني" تطرح مناقصة عالمية لدراسة تطوير مصنعي الأدوات المنزلية والصحية

جولة في مصنع شينى

كتبت – شيماء حفظي:

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني " شيني"، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها بصدد طرح مناقصة لبيوت خبرة عالمية لعمل دراسات تفصيلية تسويقية وفنية ومالية لتطوير مصنعي الأدوات المنزلية (البورسلين) والأدوات الصحية.

وأوضحت الشركة، أن لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، وافقت على طلب مجلس إدارة الشركة لتطوير المصنعين بطرح المناقصة.

وأضافت أن المناقصة تشمل إمكانية التعاون الفني مع أحد المنتجين العالميين للمصنعين، بحيث يكون الإنتاج مواكبا للتطورات العالمية باستمرار، ما يعطي نظرة إيجابية مستقبلية للشركة.

وقال مصدر بالشركة لمصراوي، إن الاستشاري الذي سيتم اختياره، من المناقصة، سيكون مسؤولا عن وضع الخطوط العريضة لعملية تطوير المصنعين وتغيير المعدات والماكينات وإحلالها بتكنولوجيا جديدة وتكلفة هذا التطوير، وبعدها يتم بحث مصادر التمويل.

وتمتلك الشركة 3 مصانع، لتصنيع السيراميك، والأدوات الصحية "حمامات"، والأدوات المنزلية "بورسلين".

شيني الأدوات المنزلية الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني الأدوات الصحية

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