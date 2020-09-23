ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيها.
وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، كما تراجع سعر كيلو البوري جنيهنين، ليتراوح بين 42 و48 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 جنيها و100 جنيه، بحسب بيانات موقع العبور.
الخبر التالى:البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
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