الإحصاء: 6.5% انخفاضًا في نشاط الصناعات التحويلية في يوليو بسبب وقف البناء

كتبت- ياسمين سليم:

انخفض نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 6.5% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وبلغ الرقم القياسي للـصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 97.39 خلال شهر يوليو 2020 (أولـي) مقابل 104.14 خلال شهر يونيو 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 6.5٪.

وذكر البيان أن الأنشطة التي شهدت انخفاضًا خلال شهر يوليو هي صناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) بنسبة 10.1% مقارنة بشهر يونيو الماضي بسبب انخفاض الطلب على منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء.

كما تراجع نشاط صناعة الورق ومنتجاته خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو بنسبة 3.5% وذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار أقل وضعف الطلب الحالي بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.

وشهدت بعض الأنشطة ارتفاعًا مثل صناعة المركبات ذات المحركات والتي ارتفعت خلال شهر يوليو بنسبة 8% مقارنة بشهر يونيو 2020، وذلك بسبب زيادة الطلب والمبيعات.

كما ارتفع نشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيمائية والدوائية خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو بنسبة 3.9٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية والكيمائية والدوائية نظرا لظروف جائحة كورونا.